Bitcoin verso quota 20.000 dollari, ancora un buon momento per acquistarlo?

Valeria Panigada 25 novembre 2020 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

La corsa del Bitcoin continua e il massimo storico dei 20.000 dollari sembra ora a portata di mano. Gli investitori potrebbero chiedersi se questo sia ancora un buon momento per acquistare. "In primo luogo, sono dell’idea che alcuni investitori potrebbero trarre profitti se il Bitcoin, una volta raggiunti i 20.000 dollari, dovesse subire un conseguente leggero calo di prezzo. Questo scenario potrebbe rappresentare un’opportunità di acquisto - afferma Simon Peters, analista ed esperto di criptovalute di eToro - In secondo luogo, secondo alcune stime, il Bitcoin potrebbe raggiungere quota 89.000 dollari entro la fine del prossimo anno. Tuttavia, va assolutamente sottolineato che questi modelli variano molto facilmente e che le criptovalute sono un bene volatile. È importante quindi non investire più di quanto non sia disposti a perdere".Ancora più difficile prevede il potenziale del Bitcoin nel lungo termine. Tuttavia, l'esperto di eToro ricorda la decisione di PayPal di consentire ai suoi circa 340 milioni di utenti di comprare e vendere criptovalute, Bitcoin incluso. Un annuncio che potrebbe "confortare sul fatto che le criptovalute sono destinate a restare”.