Banche: da oggi possibile presentare richieste di indennizzo per i risparmiatori truffati

Valeria Panigada 22 agosto 2019 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

A partire da oggi sarà possibile presentare le istanze di indennizzo al Fondo per gli Indennizzi ai Risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, il terzo ed ultimo decreto attuativo, diventa attivo il portale dedicato per la presentazione delle istanze.