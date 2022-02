Banche: boom delle commissioni traina i conti, proventi operativi a + 4,2%

Alessandra Caparello 10 febbraio 2022 - 13:50

MILANO (Finanza.com)

In crescita le commissioni bancarie. I risultati licenziati dai primi cinque gruppi italiani (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Mps, Bper) per l’esercizio 2021 evidenziano un aumento dei proventi operativi del 4,2% rispetto ad un anno fa, reso possibile proprio dalla straordinaria crescita delle commissioni nette (+ 10,1%). Va inoltre sottolineata la dinamica del risparmio gestito, cresciuto di oltre il 10%.Così emerge dall’analisi condotta dall’ufficio studi di First Cisl che sottolinea inoltre la dinamica del risparmio gestito, cresciuto di oltre il 10%.