BTP Futura: ordini secondo giorno collocamento per 1,6 miliardi, in due giorni poco sopra 4 MLD

Laura Naka Antonelli 8 luglio 2020 - 06:20

MILANO (Finanza.com)

Dopo gli ordini per quasi 2,4 miliardi di euro della prima giornata di collocamento, il BTP Futura ha concluso la seconda giornata di offerta con ordini per 1,6 miliardi. Nei primi due giorni di collocamento, dunque, gli ordini degli investitori retail a cui è rivolta esclusivamente l'emissione si sono attestati a un valore poco al di sopra del 4 miliardi, in corrispondenza di 112.000 contratti, rispetto alle sottoscrizioni del BTP Italia che, nei primi due giorni, era stata pari a circa 9 miliardi.