Arterra Bioscience si prepara a entrare a Piazza Affari, prezzo tra 2,40 e 3,19 euro

Valeria Panigada 10 ottobre 2019 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

Una nuova matricola si prepara a entrare a Piazza Affari. La napoletana Arterra Bioscience, specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di pre-ammissione per l’ammissione alle negoziazione delle proprie azioni sul listino Aim Italia.Il bookbuilding parte oggi e terminerà venerdì 18 ottobre. L’offerta è in aumento di capitale per un importo massimo di 4 milioni e in vendita per un importo massimo di 1,75 milioni, inclusivo di greenshoe. La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo e un massimo di 2,40 euro e 3,19 euro per azione. La capitalizzazione pre-money della società sarà compresa tra 12 e 16 milioni.