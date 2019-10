Arriva il leasing green con una serie di servizi per le auto elettriche

Valeria Panigada 9 ottobre 2019 - 12:22

MILANO (Finanza.com)

Arriva per la prima volta sul mercato italiano il leasing green, che offre una serie di servizi per i veicoli elettrici e ibridi. Si chiama IFIS Leasing Green, dal nome di Banca Ifis che ha studiato il prodotto per incentivare la mobilità sostenibile e l'ha proposto al fianco di Enel X, E-GAP ed E-Station.Si tratta di un unicum nel mercato finanziario italiano: l’offerta, oltre al contratto di leasing per l’acquisto di veicoli elettrici/ibridi plug-in, prevede un pacchetto di servizi che vanno dalla consulenza/assicurazione dell’auto fino all’assegnazione di voucher premianti da utilizzare per le ricariche presso le stazioni attive e on demand o come buoni sconto per l’acquisto di infrastrutture di ricarica pubblica o domestica.Nel dettaglio, IFIS Leasing Green prevede la locazione finanziaria di veicoli elettrici o ibridi, escluso il marchio Tesla con cui Banca Ifis ha uno specifico accordo. L’offerta, riservataa privati e imprese residenti o con sede in Italia, è valida fino al 31 dicembre 2019. Per ogni contratto di leasing concluso sarà riconosciuto un premio a libera scelta del cliente tra diversi servizi offerti in partnership con E-GAP, Enel X e E-Station.Oggi i veicoli elettrici e ibridi sono circa il 6% delle immatricolazioni a mercato. Il trend è in crescita e accelerazione.