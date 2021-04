Anima: collocato prestito obbligazionario per 300 mln, domanda quasi 3 volte l'offerta

Valeria Panigada 16 aprile 2021 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

Anima Holding ha collocato un prestito obbligazionario non convertibile senior unsecured per un ammontare di 300 milioni, con scadenza a 7 anni, riservato a investitori qualificati in Italia e all’estero. L'importo delle richieste è stato pari a quasi tre volte l'offerta. Le obbligazioni avranno tasso di interesse fisso annuo pari all'1,50%. Il regolamento dell’emissione è previsto in data 22 aprile. I proventi del prestito obbligazionario, spiega Anima, saranno destinati al perseguimento degli obiettivi societari, inclusa la riduzione dell’indebitamento bancario esistente.