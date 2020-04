Anima: a marzo raccolta positiva nonostante difficoltà coronavirus

Valeria Panigada 7 aprile 2020 - 14:37

MILANO (Finanza.com)

Anima ha evidenziato a marzo una raccolta netta di risparmio gestito positiva per circa 273 milioni di euro, in accelerazione rispetto ai 111 milioni di febbraio. Tuttavia il dato, precisa Anima, comprende la raccolta su un nuovo mandato istituzionale per un ammontare di circa 700 milioni di euro. A fine marzo le masse gestite complessive del gruppo Anima ammontano a oltre 176 miliardi di euro, in calo rispetto ai circa 185 miliardi di euro a fine 2019. “Chiudiamo con raccolta positiva un mese decisamente complesso, caratterizzato da una forte volatilità dei principali mercati e da una sostanziale contrazione delle attività commerciali in seguito all’emergenza sanitaria - ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima Holding - Il trimestre rimane comunque caratterizzato da solidi risultati finanziari".