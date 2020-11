5G: un giro d'affari da 31 trilioni di dollari entro il 2030

Valeria Panigada 17 novembre 2020 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

Il5G, ovvero la quinta generazione della telefonia mobile, potrebbe generare entro il 2030 un giro di affari globale fino a 31 trilioni di dollari, solo con la domanda dei consumatori. Lo stima l'ultimo rapporto elaborato da Ericsson ConsumerLab, secondo cui i fornitori di servizi di comunicazione da soli potrebbero guadagnare 3,7 trilioni di dollari, una cifra che potrebbe aumentare ulteriormente con l'emergere di nuove opportunità di servizi digitali adiacenti, come il cloud gaming o le applicazioni di realtà aumentata, che potrebbero estendersi ad altre aree come lo shopping e l'istruzione a distanza. "E poiché la rivoluzione è già in atto - suggerisce il rapporto - è probabile che quegli operatori capaci di offrire più rapidamente e in modo proattivo innovative proposte ai consumatori siano i principali vincitori".