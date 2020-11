Panetta (Bce) su rischio Italia, Spagna, Portogallo rimangano indietro nella ripresa: 'non possiamo escluderlo'

Laura Naka Antonelli 27 novembre 2020 - 13:17

MILANO (Finanza.com)

"Non possiamo escludere questa possibilità del tutto". Così Fabio Panetta, esponente italiano del board esecutivo della Bce, in un'intervista rilasciata al quotidiano portoghese Expresso, rispondendo alla seguente domanda del giornalista: "Non esiste il rischio che alcuni paesi, come il Portogallo, la Spagna o l'Italia, rimangano indietro nella ripresa, a causa degli spazi di bilancio limitati?".Panetta ha però aggiunto anche che, rispetto alla crisi precedente, "disponiamo di un insieme di soluzioni molto vario". Questo significa che "anche i paesi caratterizzati da livelli elevati di debito-Pil, che hanno risposto in modo più debole in passato, possono ora trarre vantaggio di risorse disponibili a livello europeo (come il Recovery Fund-Next Generation EU). Quello che è cruciale ora è che i paesi utilizzino quelle risorse per finanziare gli investimenti e sostenere il loro potenziale di crescita economica".