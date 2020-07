Wall Street verso avvio in calo, il focus è sulle trimestrali

Valeria Panigada 28 luglio 2020 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si prepara ad aprire in territorio negativo, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono sotto la parità. A circa mezz'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,46%, quello sull'S&P500 cede lo 0,35% e il future sul Nasdaq segna un -0,45%. Il clima sui mercati rimane impostato alla prudenza, tra i timori legati alle tensioni tra Usa e Cina e all'evoluzione dei contagi nel mondo da una parte e le speranze per un vaccino contro il Covid e per un nuovo pacchetto di stimoli per l'economia americana dall'altra. In questo contesto continua il rally dell'oro, con il contratto spot che è salito fino al massimo di sempre a $1.966,76 l'oncia. Il tutto mentre prosegue la stagione delle trimestrali con una raffica di conti in arrivo, tra cui AMD, Ebay, McDonald's, Pfizer e Starbucks.