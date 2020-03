Wall Street verso avvio fiacco dopo rally storico, futures Usa poco mossi

Valeria Panigada 25 marzo 2020 - 13:48

Siprevede un avvio di seduta fiacco per Wall Street all'indomani di uno storico rally che ha visto il Dow Jones balzare in avanti di oltre l'11%, il maggior rialzo in una sola seduta dal 1933. A sostenere l'avanzata di ieri è stata la prospettiva di un maxi-piano di rilancio per l'economia americana contro il coronavirus. Una prospettiva che si è avverata. Dopo una lunga trattativa, la Casa Bianca e il Congresso Usa hanno raggiunto l'accordo sul disegno di legge che prevede un piano di sostegno da 2 trilioni di dollari (2.000 miliardi di dollari). Ma oggi, a poco meno di un'ora dalla partenza, i futures sugli indici statunitensi si sgonfiano e si muovono intorno alla parità: il contratto sul Dow Jones segna un +0,11%, quello sull'S&P500 scivola dello 0,86% e il future sul Nasdaq segna un -0,88%. Ora gli investitori tornano a guardare all'evoluzione del contagio nel mondo.