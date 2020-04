Wall Street inizia il nuovo trimestre in rosso, indici giù del 3% su paura contagio

Valeria Panigada 1 aprile 2020 - 15:49

MILANO (Finanza.com)

Wall Street inizia il nuovo trimestre in rosso. Poco dopo la partenza l'indice Dow Jones perde il 3,2%, l'S&P500 cede il 3,5% e il Nasdaq segna una flessione del 3%. A zavorrare il sentiment sono state le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump che, in serata, ha avvertito che gli americani devono prepararsi a far fronte a "due settimane che saranno molto, molto dolorose", a causa dell'escalation del coronavirus negli Usa. I funzionari della Casa Bianca stimano tra 100.000 e 240.000 morti negli Stati Uniti. Da segnalare che, in base agli ultimi dati, gli Stati Uniti sono ora il paese che ha il numero più alto di persone infettate dal coronavirus. Stando ai numeri compilati dalla Johns Hopkins University, i casi confermati sono 184.000. La città di New York è diventata l'epicentro del virus nel mondo, con 75.795 casi confermati. Il bilancio delle vittime è salito ieri nella città di 164 unità, a 1.096 decessi. 8549 persone sono ricoverate in ospedale. In tutti gli States il numero dei morti si sta avvicinando a 4000.