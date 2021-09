Wall Street incerta dopo maxi sorpresa vendite al dettaglio, settembre si conferma negativo

Laura Naka Antonelli 16 settembre 2021 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Wall Street contrastata, nonostante le buone indicazioni che sono arrivate dal fronte macroeconomico Usa. Il Dow Jones sale dello 0,25% a 34.901 punti; lo S&P 500 è ingessato a 4.479 punti; il Nasdaq cede lo 0,11% a quota 15.146 punti.Sorprendente il trend delle vendite al dettaglio Usa, che ad agosto sono salite su base mensile dello 0,7%, facendo decisamente meglio delle attese del consensus, che avevano previsto un calo dello 0,8%, dopo la flessione dell'1,8% di luglio (dato rivisto al ribasso dal -1,1% inizialmente reso noto).Escluso il settore auto, le vendite al dettaglio sono balzate dell'1,8%, molto meglio del -0,1% stimato e rispetto al -0,4% di luglio. Escluse le vendite di auto e di benzina, la crescita è stata pari a +2%, contro il -0,7% precedente.Positive anche le indicazioni arrivate dal mercato del lavoro.Nella settimana terminata lo scorso 11 settembre, il numero dei lavoratori americani che hanno fatto richiesta per la prima volta per ricevere i sussidi di disoccupazione è salito di 20.000 unità a 332.000 unità: il livello è stato superiore ai 325.000 attesi dal consensus. Occhio tuttavia alla media mobile delle ultime quattro settimane, che è stata pari a 335.750, meglio dei 340.000 attesi, e al minimo dalla settimana del 14 marzo del 2020, a conferma del miglioramento dei fondamentali economici.Tornando alla performance della borsa Usa, dopo sette mesi consecutivi di guadagni per lo S&P 500, reduce da un rally di quasi +20% da inizio anno, che lo ha portato a inanellare diversi record, molti analisti a Wall Street prevedono un trend accidentato e guadagni inferiori per la fine dell'anno.Tra l'altro la storia non è dalla parte dei mercati, visto che di norma settembre è un mese negativo per le azioni.Dalle rilevazioni del CFRA emerge che, in media, lo S&P 500 è sceso dello 0,56% nel mese, dal 1945."Il muro della preoccupazione sta diventando sempre più difficile da scalare, con diversi tipi di timori e un mercato potenzialmente stanco", ha commentato alla Cnbc Mark Hackett, responsabile della divisione di ricerca di Nationwide.Dall'inizio del mese, il Dow Jones ha perso l'1,6%, lo S&P 500 è calato dello 0,9% riportando la performance mensile peggiore da gennaio, il Nasdaq ha fatto -0,6%."I fattori di stress a cui il mercato fa fronte non sono cambiati in modo significativo - ha continuato Hackett - Tra di essi, c'è la variante Delta, ci sono gli ostacoli sugli utili rappresentati dalle strozzature delle catene di approviggionamento e dalle sfide nel mercato del lavoro (difficoltà a reperire il personale necessario), le politiche fiscali e monetarie che da accomodanti diventano anch'esse un ostacolo, e le preoccupazioni sulla formazione di bolle in Cina".Oggi i prezzi energetici rallentano il passo; i prezzi del petrolio WTI sono in lieve calo (-0,19%), a $72,47, dopo essere schizzati di oltre +3% alla vigilia; il Brent rimane sopra $75, all'indomani di un rally pari a +2,5%, in flessione dello 0,15% circa. I prezzi del gas naturale tornano invece a salire attorno a $5,498.Ieri l'agenzia americana EIA ha confermato il forte impatto sulle scorte Usa del passaggio dell'uragano Ida, che continua a far sentire i suoi effetti. Nella settimana che si è conclusa lo scorso 10 settembre, le scorte di oil in Usa sono scese di 6,4 milioni di barili a 417,4 milioni di barili, molto oltre il calo di 3,5 milioni di barili atteso dagli analisti intervistati da Reuters.Stando a quanto emerge dal Bureau of Safety and Environmental Enforcement, il 30% della produzione del Golfo del Messico rimane chiusa, mentre si attende la conta dei danni dell'uragano Nicholas, downgradato a tempesta, che ha provocato allagamenti e blackout in Texas e Louisiana, stati dove alcune raffinerie rimangono chiuse dopo il passaggio di Ida.Ieri Wall Street è stata sostenuta soprattutto dal boom dei titoli energetici, con l'indice di settore schizzato del 3,8%.Il comparto conta da giorni sull'assist che arriva proprio dalla fiammata dei prezzi del petrolio e del gas naturale: fiammata che sta avendo ripercussioni mondiali, come dimostra l'imminente stangata sulle famiglie italiane, con un rincaro della bolletta fino a +40% nel corso di questo trimestre.