Wall Street futures in rialzo con speranza bazooka Biden. In settimana utili di Twitter, Cisco, Uber

Laura Naka Antonelli 8 febbraio 2021 - 12:39

MILANO (Finanza.com)

Il sentiment rimane positivo a Wall Street, dopo la migliore settimana di contrattazioni che i principali indici azionari Usa hanno riportato dallo scorso novembre, nel testare tra l'altro nuovi livelli record. Lo S&P 500, in particolare, p volato al suo massimo storico di chiusura venerdì scorso, riportando la quinta seduta consecutiva di rialzi per la prima volta dallo scorso agosto. Anche per il Dow Jones la fase di buy è stata la più lunga da agosto, mentre il Nasdaq Composite è salito per la quarta sessione consecutiva, chiudendo anch'esso a un valore record."Ci troviamo ancora molto in un mercato toro, agli inizi di una ripresa economica che sta guadagnando terreno - ha commentato Michael Wilson, chief U.S. equity strategist di Morgan Stanley, in una nota diramata ai clienti nella giornata di domenica, diffusa dalla Cnbc - Continuiamo a raccomandare azioni che abbiano il margine di rialzo migliore in un contesto di miglioramento del contesto economico, grazie alla distribuzione dei vaccini e al ripristino delle normali attività". Non bisogna dimenticare tra l'altro l'indice delle small cap Russell 2000, che ha riportato la fase rialzista più lunga dallo scorso maggio, guadagnando il 7,7% la scorsa settimana e riportando così il balzo settimanale più forte dal mese di giugno.Quella che si apre è un'altra settimana intensa sul fronte degli utili, che vedrà protagonisti i risultati di bilancio di colossi del calibro di Cisco, Twitter, Yelp, Uber, MGM, Mattel, GM, Coca-Cola e Disney. In totale, saranno 78 società a diffondere le loro trimestrali nelle prossime sessioni.Intanto, i futures sul Dow Jones balzano di oltre 120 punti (+0,40%), a 31.165 punti; i futures sul Nasdaq avanzano dello 0,43% a 13.656, mentre quelli sullo S&P 500 salgono dello 0,36% a 3.894 punti.Si guarda con favore alla dichiarazione del presidente americano Joe Biden che, pur annunciando che la sua amministrazione è preparata a una "estrema competizione" nei confronti della Cina, ha rassicurato che l’approccio sarà diverso rispetto a quello adottato da Donald Trump."Non agirò come ha fatto Trump. Ci concentreremo sulle regole internazionali", ha detto Biden, in una intervista alla CBS resa nota ieri. Biden ha sottolineato di non aver parlato ancora con il presidente cinese Xi Jinping dal giorno dell’insediamento alla Casa Bianca.