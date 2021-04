Wall Street futures deboli: questa settimana raffica trimestrali Big Tech, piano Biden, Fed e Pil Usa

Laura Naka Antonelli 26 aprile 2021 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

Trimestrali (occhio alle Big Tech), Federal Reserve, piano "American Families Plan" di Joe Biden e Pil Usa sono sicuramente i market mover principali di questa nuova settimana di Wall Street.Deboli i futures Usa, con i futures sul Dow Jones piatti con una variazione pari a +0,02% a 33.948 punti; i futures sullo S&P in calo dello 0,13% a 4.166 punti, e i contratti sul Nasdaq in ribasso dello 0,33% a 13.881 punti.Dal fronte delle trimestrali, si partirà subito oggi con il bilancio del colosso di Elon Musk Tesla, (conti dopo la chiusura di mercato).Le attese di Wall Street sono di utili rettificati di 0,74 dollari per azione, rispetto a 0,25 dollari per azione nel primo trimestre del 2020. Se la società dovesse riuscire a soddisfare questa stima, sarebbe il settimo trimestre consecutivo di profitto di Tesla. Il titolo sale in premercato di oltre +1%. Gli analisti prevedono inoltre che Tesla riferirà un fatturato di $ 10,5 miliardi nel primo trimestre, rispetto ai $ 6 miliardi nel periodo di un anno fa.Tra i primi a dare i conti ci sarà anche Alphabet, nella giornata di domani. Nel primo trimestre la controllante di Google dovrebbe riportare, stando alle stime di consensus, un EPS di $ 15,45 per azione, che rappresenta una crescita anno su anno di circa il 57% da $ 9,87 per azione rispetto allo stesso trimestre di un anno fa. Il gigante di Internet di Mountain View è visto riportare una crescita dei ricavi di oltre il 25% a circa $ 42,2 miliardi. Da inizio anno Alphabet segna un corposo +30% e i conti potrebbero spingere il titolo ai nuovi top. La holding a cui fa capo Google renderà noto il proprio bilancio domani, martedì 27 aprile, così come farà Microsoft.Si procederà poi ai conti del primo trimestre di Amazon, Apple, tra gli altri, mercoledì 28 aprile, per poi arrivate ai risultati di Twitter, giovedì 29 aprile.Mercoledì 28 aprile sarà anche la giornata in cui, alla fine dei due giorni della riunione del Fomc, il suo braccio di politica monetaria, la Fed di Jerome Powell annuncerà la propria decisione sui tassi, che sono attesi invariati allo zero. Ulteriori informazioni potrebbero arrivare su quando la Banca centrale Usa potrebbe iniziare a pensare a un tapering del suo programma di acquisti di asset.Wall Street attende anche informazioni sul piano a favore delle famiglie che il presidente americano Joe Biden presenterà al Congresso Usa mercoledì sera. Wall Street ha tremato giovedì scorso dopo che Bloomberg ha riportato che Biden punterebbe ad aumengtare la tassa sui capital gains che fino al 43,4% per chi guadagna $1 milione o più, in deciso rialzo rispetto al 20% attuale.Giovedì 29 aprile arriverà anche la pubblicazione del Pil Usa che, secondo gli analisti di Goldman Sachs salirà in tutto il 2021 del 7,2%, balzando del 10,5% nel secondo trimestre. Giovedì sarà pubblicato il Pil Usa del primo trimestre.