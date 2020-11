Wall Street: futures Dow Jones +300 punti. Inizia transizione da presidenza Trump a Biden. C'è anche l'effetto Janet Yellen

Laura Naka Antonelli 24 novembre 2020 - 12:57

MILANO (Finanza.com)

Passate tre settimane dall'Election Day del 3 novembre scorso, Donald Trump ha iniziato finalmente ad avviare il processo di transizione verso la nuova presidenza del presidente eletto Joe Biden. I futures sul Dow Jones avanzano di 300 punti, quelli sullo S&P 500 e sul Nasdaq 100 sono anch'essi positivi.La conferma della transizione dall'amministrazione Trump a quella Biden è arrivata da Emily Murphy, responsabile dell'agenzia federale Usa General Services Administration -agenzia che certifica il risultato delle elezioni presidenziali -, che ha riferito a Biden che l'amministrazione Trump si sta muovendo per rendere disponibili al prossimo governo le risorse federali.Trump ha postato un tweet in cui ha confermato di aver approvato la mossa, aggiungendo comunque che continuerà a lottare contro l'esito ufficikale dell'Election Day."Credo che vinceremo! Allo stesso tempo, per il migliore interesse del nostro paese, raccomando che Emily e il suo team facciano quanto necessario riguardo ai protocolli iniziali. Ho detto al mio team di fare lo stesso".L'azionario Usa applaude anche all'altra grande notizia arrivata nelle ultime ore: Biden ha scelto al timone del dipartimento del Tesoro Usa l'ex presidente della Federal Reserve, Janet Yellen.Il mercato approva, visto che Yellen è considerata pro-mercati, considerando che ha guidato la Fed in un lungo periodo di espansione economica, caratterizzato da tassi di interesse ultra-bassi.Di conseguenza, Yellen dovrebbe anche promuovere, secondo tanti, il lancio di ulteriori stimoli fiscali anti-Covid. A proposito di Covid-19, la situazione rimane delicata negli States: dai dati della Johns Hopkins University analizzati dalla Cnbc, emerge che gli Stati Uniti continuano a inanellare nuovi casi di coronavirus a livello record su base giornaliera, con la media in sette giorni che, nella giornata d domenica, è stata di 170.855 nuove infezioni, livello più alto in assoluto.