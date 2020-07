Wall Street: ecco perchè lo Standard & Poor's ha margini per salire ancora. Il target (analisti)

Laura Naka Antonelli 6 luglio 2020 - 12:53

MILANO (Finanza.com)

Michele Morganti, Senior Equity Strategist di Generali Investments, commenta il trend dell'indice azionario Usa Standard & Poor's, sottolineando che la valutazione di Generali Investments è pari al range compreso tra 3.200 e 3.350. Al momento, l'indice è scambiato a 3.130 punti."Per la valutazione dell'indice S&P 500 ci basiamo sul metodo dell'average risk premium riscontrato nel secolo scorso e sui dati del sito Shiller, restringendo i periodi considerati a quelli di bassa inflazione - spiega Morganti - Per definire il valore obiettivo valutiamo sia dati di consensus, sia nostre attese proprietarie e, a seconda delle ipotesi, otteniamo le seguenti valutazioni coerenti con il premio al rischio di lungo periodo. In particolare, l'utilizzo di stime per i prossimi 12 mesi al posto di quelle correnti aggiunge circa 450 index point al livello target dell'indice S&P500.Utilizzando un rischio inferiore del 25% anziché del 40% (percentuale della deviazione standard storica aggiunta al premio per il rischio medio per motivi di cautela), l'obiettivo S&P aumenterebbe di altri 360 index point.Un rischio più basso del 25% è giustificato secondo noi dalla riduzione dei rischi esogeni da metà marzo e, soprattutto, dal miglioramento delle condizioni finanziarie attraverso uno straordinario sostegno delle politiche sia fiscali che monetarie. Il risultato è che l'indice statunitense, nelle circostanze attuali, potrebbe assestarsi al valore di circa 3.300 punti entro un anno, soprattutto grazie ai bassi tassi reali a 10 anni".