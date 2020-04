Wall Street affossata da dati incubo per coronavirus. Tonfo produzione industriale a record dal 1946

Laura Naka Antonelli 15 aprile 2020 - 15:53

Wall Street in deciso ribasso, sconta il tonfo record dei dati relativi alle vendite al dettaglio e alla produzione industriale Usa. Il Dow Jones ha aperto in calo di oltre -500 punti, o -2,2%, a 23.366 punti circa; il Nasdaq è in calo del 2,4%, a 8.310. Lo S&P fa -2,54% a 2.774 punti.Nel mese di marzo, le vendite al dettaglio sono crollate dell'8,7%, per effetto del lockdown che ha costretto diversi esercizi commerciali alla chiusura.Stando ai numeri appena snocciolati dal governo Usa, le vendite sono precipitate del 27% presso i concessionari auto e del 17% nelle stazioni di servizio, due tra i principali settori dell'industria retail.La produzione industriale Usa relativa sempre al mese di marzo è crollata del 5,4%, riportando la contrazione più forte dal 1946.