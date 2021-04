Wall Street: Dow Jones sulla soglia dei 34.000 punti, anche S&P500 e Nasdaq su nuovi record

Valeria Panigada 15 aprile 2021 - 16:54

MILANO (Finanza.com)

Nuovi record per Wall Street, che viaggia in deciso rialzo grazie ai sorprendenti dati macro che hanno confermato la forza della ripresa economica negli Stati Uniti e i solidi risultati di alcune società big.A circa un'ora dall'inizio delle negoziazioni, l'indice Dow Jones viaggia a un soffio dalla soglia dei 34.000 punti (sfondata per alcuni minuti), grazie a un rialzo dello 0,7%, l'S&P500 avanza dello 0,9% a 4.161 punti, un livello senza precedenti. Anche il Nasdaq, in aumento dell'1,12%, tocca nuovi massimi sopra il muro dei 14.000 punti.Alcuni dati rilasciati prima dell'apertura hanno confermato che la graduale revoca delle restrizioni sanitarie e il mega piano di stimolo dell'amministrazione Biden stanno supportando una ripresa sostenuta negli usa: le vendite al dettaglio sono rimbalzate del 9,8% a marzo, le richieste di sussidio di disoccupazione sono diminuite più del previsto la scorsa settimana e la produzione manifatturiera è rimbalzata del 2,7% il mese scorso dopo essere scesa del 3,7% a febbraio.Allo stesso tempo, tra le società che hanno pubblicato i loro conti trimestrali prima dell'apertura, Citigroup e BlackRock si stanno muovendo in rialzo, dopo trimestrali migliori delle attese. Ma a sostenere Wall Street è anche il rimbalzo dei pesi massimi dell'alta tecnologia come Apple (+ 1,8%) o Salesforce (+1%).