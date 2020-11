Elezioni presidenziali Usa: dollaro in rialzo, ecco lo scenario Trump che potrebbe metterlo KO

Laura Naka Antonelli 2 novembre 2020 - 15:46

MILANO (Finanza.com)

La cautela degli investitori in vista delle elezioni presidenziali Usa di domani, martedì 3 novembre, premia il dollaro americano. Mentre la borsa Usa sembra determinata a recuperare terreno dopo la settimana peggiore dal mese di marzo, il dollaro sale nei confronti delle principali valute: il Dollar Index oscilla attorno a 94,058, al record in quasi quattro settimane. Il dollaro sale nei confronti dell'euro, con il rapporto di cambio EUR-USD che cede alla vigilia dell'Election Day lo 0,13% a $1,1632; il biglietto verde avanza anche sulla sterlina, con il rapporto GBP-USD in ribasso dello 0,25% a $1,2915; la valuta Usa sale anche nei confronti del franco svizzero (USD-CHF +0,29% a CHF 0,9197) e, lievemente, sullo yen (USD-JPY +0,07% a JPY 104,73), perdendo invece sul dollaro australiano (AUD-USD +0,26% a $0,7046) e sul dollaro canadese (USD-CAD -0,35% a CAD 1,3274). Anche l'aumento dei nuovi casi di coronavirus COVID-19 portano beneficio al dollaro: stando agli ultimi dati diramati dalla Johns Hopkins University, nella giornata di domenica gli Stati Uniti hanno visto balzare i nuovi casi di COVID-19 di 81.493 casi. In una nota Jim Leaviss, CIO del Public Fixed Income Team di M&G Investments, sottolinea che "il risultato peggiore per il dollaro", ma anche per "i mercati obbligazionari e gli asset rischiosi sarebbe se Trump perdesse le elezioni ma si rifiutasse di farsi da parte"."Tutto quello che potrebbe mettere in discussione la sacralità della legge democratica occidentale sarebbe problematico - aggiunge Leaviss - impattando negativamente sul dollaro, così come sul mercato obbligazionario primario, sul mercato azionario e sul mercato valutario.