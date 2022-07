UniCredit scatta di oltre +5% a Piazza Affari dopo commenti Orcel su Italia e Russia

Titolo UniCredit in forte rialzo, scatta a metà seduta del 5,4% circa, sovraperformando Piazza Affari, che assiste comunque al solido rialzo del 2% dell’indice Ftse Mib. Il titolo di Piazza Gae Aulenti è sotto i riflettori anche per l’intervista che il ceo Andrea Orcel ha rilasciato a Il Sole 24 Ore, rilasciando dichiarazioni sia sulla decisione di cambiare la struttura di UniCredit Italia che sul piano che riguarda la vendita della controllata russa. “Noi siamo una banca europea e una banca italiana, “l’Italia è il nostro primo mercato e questo è un momento delicato”: non possiamo permetterci di non creare le condizioni perché possa sviluppare appieno il suo potenziale. Questa è la ragione cardine del cambio”, ha detto Orcel puntualizzando che, con Ubertalli, “non c’è stato nulla di personale”. Niccolò Ubertalli aveva assunto la posizione di head of Italy appena un anno fa. La guida passa a questo punto direttamente a Orcel, che sarà assistito nella gestione di UniCredit Italia da Remo Taricani, Deputy Head of Italy. Riguardo alla Russia, Orcel ha riferito al giornalista Luca Davi de Il Sole 24 Ore che “Di per sé la Russia finanziariamente sta performando bene e questo non si può dimenticare – ha detto l’AD di Piazza Gae Aulenti – Dall’altra parte ci sono valutazioni politiche da cui non si può prescindere: serve insomma un disimpegno progressivo, fatto al meglio, salvaguardando chi lavora là e i nostri clienti”. Orcel ha detto che UniCredit fornirà “un update tra una ventina di giorni con i risultati del semestre”, aggiungendo che “nel primo trimestre avevamo tracciato una linea rossa in termini di impatto massimo negativo, e ciò è ancora vero”, e che “un progressivo disimpegno del Paese deve essere fatto nella miglior maniera possibile, e senza fare regali non necessari a leadership con cui siamo in contrasto come Occidente”.