Prysmian accelera a Piazza Affari, titolo +1,5% dopo accordo da oltre 200 mln

Valeria Panigada 18 novembre 2020 - 12:58

MILANO (Finanza.com)

Dopo un avvio fiacco, Prysmian accelera a Piazza Affari mostrando un rialzo di circa l'1,5% in area 26,46 euro. Il titolo festeggia l'accordo da oltre 200 milioni di euro siglato con RWE Renewables, il secondo sviluppatore di parchi eolici offshore al mondo, come “preferred bidder” per la realizzazione di un sistema in cavo ad alta tensione sottomarino e terrestre chiavi in mano per collegare il parco eolico offshore Sofia alla terraferma. La finalizzazione del contratto è soggetta alle negoziazioni finali e alla decisione finale da parte di RWE sull’investimento nel progetto stesso.Situato a 195 km della costa nord-orientale del Regno Unito, il parco eolico offshore Sofia da 1,4 GW è il più grande parco eolico offshore attualmente in fase di realizzazione da RWE Renewables, nonché il più lontano dalla terraferma. Nel 2025, una volta a regime, sarà in grado di fornire sufficiente energia rinnovabile ad oltre 1,2 milioni di abitazioni in Uk. In particolare, con la firma del contratto e l’autorizzazione a procedere (NTP – Notice to proceed) attese nel primo trimestre 2021, Prysmian sarà responsabile per la progettazione, fornitura, installazione e collaudo del sistema."La notizia è positiva - commentano oggi gli analisti di Equita - il contratto può rappresentare il 10% circa della raccolta ordini della divisione Projects attesa per il 2021, migliora ulteriormente la visibilità della divisione Projects e la capacità di saturazione degli impianti sul 2021 per la parte di cavi estrusi, e sottolinea l'ottimo momentum in termini di raccolta ordini". La sim milanese conferma il giudizio sul titolo Prysmian al gradino Hold (tenere in portafoglio) con target price a 26 euro.