Piazza Affari e Borse europee previste poco mosse in avvio. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 25 giugno 2021 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero avviare questa ultima seduta della settimana appena sopra la parità, dopo i record di Wall Street, sostenuti dall'avanzata del piano di investimenti nelle infrastrutture che alimenta l'ottimismo per la ripresa mondiale.Il presidente americano Joe Biden ha annunciato ieri la conclusione di un accordo bipartisan al Senato su un piano di otto anni da 1,2 trilioni di dollari per rinnovare le infrastrutture e contribuire a stimolare l'economia degli Stati Uniti, assicurando un importante passo avanti su uno dei suoi principali obiettivi politici.L'inflazione, un'incertezza che tormenta gli investitori da diversi mesi, rimane comunque sullo sfondo e il mercato non mancherà di seguire da vicino i dati su reddito e spesa delle famiglie negli Stati Uniti, che includono l'indice dei prezzi core PCE, il barometro dell'inflazione guardato dalla Fed.Tra gli altri dati, si segnalano gli indicatori di fiducia dell'Italia. Intanto prosegue il Consiglio europeo che si concluderà oggi. Sul fronte emissioni, il Tesoro oggi offrirà Btp Short term e Btp-i a 30 anni per complessivi 3,75 miliardi.