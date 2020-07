Piazza Affari e Borse europee previste poco mosse in avvio, focus su Pil e trimestrali

Valeria Panigada 31 luglio 2020 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire all'insegna della cautela una seduta caratterizzata da una nuova raffica di trimestrali societarie e dalle prime indicazioni sull'evoluzione dell'economia nell'Eurozona nel secondo trimestre dell'anno dopo che ieri gli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in recessione tecnica. Il Pil Usa ha mostrato nel secondo trimestre del 2020 un crollo del 32,9% su base annualizzata, lievemente meglio del -34,5% atteso dal consensus, ma al ritmo più forte di sempre. Nel primo trimestre, la contrazione del Pil era stata del 5%.L'effetto Covid ha messo in ginocchio anche la Germania, motore dell'Europa. Qui il Pil è crollato del 10,1% rispetto ai primi tre mesi del 2020, evidenziando la peggior caduta dal 1970 a causa del Covid-19. Non è da meno la Francia, dove il Pil ha subito una contrazione del 13,8% nel secondo trimestre dell'anno rispetto ai tre mesi prima. Si tratta di un crollo record, mai rilevato prima dall'Insee, l'ufficio di statistica nazionale francese.Attenzione quindi alla lettura preliminare del Pil di Italia ed Eurozona relativo al secondo trimestre, in uscita oggi nel corso della mattina. Intanto a livello societario continua il valzer delle trimestrali. Oggi sono previsti i conti di Fca, Fineco, EssilorLuxottica e Poste Italiane.