Piazza Affari e Borse europee previste piatte in avvio. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 13 gennaio 2021 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee sono previste aprire sulla parità, in un clima di incertezza dettato dalla situazione sanitaria ancora difficile, il clima politico agitato negli Stati Uniti e l'avvicinarsi della nuova stagione delle trimestrali. Senza contare l'ombra che si è allungata sulla situazione politica in Italia, con la crisi di governo.La situazione sanitaria legata alla pandemia di coronavirus resta critica in tutto il mondo, suscitando timori di una ripresa economica più lenta del previsto. Intanto negli Stati Uniti, si parla di impeachment contro Donald Trump, sette giorni prima della fine del suo mandato come presidente. E sempre Oltreoceano, le banche americane JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo daranno il via nei prossimi giorni alla pubblicazione dei risultati del quarto trimestre 2020. Gli investitori guarderanno soprattutto le stime per il 2021.A questo si aggiunge in Italia la crisi di governo, mentre si attende il nuovo Dpcm Covid ed è in corso il confronto con l'Europa per il Recovery Fund.Dal fronte macro, infine, giungeranno diverse indicazioni. In particolare si segnala la produzione industriale in Italia ed Eurozona a cui seguirà la pubblicazione da parte dell'Istat della nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungerà l'inflazione, mentre in serata la Fed pubblicherà il Beige Book.