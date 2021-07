Piazza Affari e Borse europee previste negative in avvio. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 19 luglio 2021 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero avviare questa prima seduta della settimana in territorio negativo, in un contesto in cui i timori per l'evoluzione della pandemia di coronavirus alimentano la prudenza tra gli operatori. L'aumento di nuovi casi di Covid-19 in molti paesi e nuove misure per arginare la diffusione della variante Delta continua a preoccupare gli investitori riaccendendo i timori per la ripresa economica.Bank of America ha rivisto al ribasso le sue previsioni di crescita economica per gli Stati Uniti al 6,5% quest'anno contro il 7% in precedenza, ma ha mantenuto la stima di un +5,5% previsto per il 2022. Sui mercati pesa anche l'aumento dei prezzi al consumo, con l'inflazione che ha raggiunto il massimo dal 2008 negli Stati Uniti e un picco di quasi tre anni nel Regno Unito la scorsa settimana.Poche le indicazioni macro in arrivo oggi, con la sola pubblicazione prevista dell'indice Usa Nahb che misura la fiducia dei costruttori. A livello societario invece prosegue la stagione degli utili negli Usa, sotto la lente i risultati finanziari di IBM in uscita a mercati chiusi.Questa settimana l’attenzione sarà quasi interamente incentrata sulla riunione della Bce, alla luce della recente modifica della strategia di politica monetaria. Oltre alla Bce, da tenere sotto osservazione i dati Pmi preliminari di luglio in arrivo in Europa e Usa.