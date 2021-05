Piazza Affari e Borse europee previste aprire incerte, focus sull'inflazione Usa. I temi e i titoli da monitorare oggi

Valeria Panigada 12 maggio 2021 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero aprire la seduta di oggi intorno alla parità, con gli investitori che rimangono incerti in attesa del dato sull'inflazione Usa, in uscita oggi pomeriggio. Nonostante vari funzionari della Federal Reserve abbiano ribadito la posizione fermamente dovish, gli investitori sono preoccupati che l'aumento dell'inflazione con un picco dei prezzi delle materie prime possa costringere la Fed ad alzare i tassi di interesse prima del previsto.Questa mattina sui listini asiatici prevale il segno meno (Tokyo ha chiuso con un -1,6%), in scia ai ribassi di Wall Street. Tra le Borse dell'area Asia-Pacifico si segnala il tonfo di Taiwan, caduta di oltre l'8% sui timori, archiviando la peggiore seduta dal 1994, sulla paura di un aumento dei casi da Covid, dopo aver rilevato alcuni casi senza una chiara fonte di infezione.Tra gli altri temi, da seguire la Commissione europea che questa mattina pubblicherà le nuove stime economiche. Intanto dalla Gran Bretagna è giunto questa mattina il dato sul Pil che nel primo trimestre dell'anno ha segnato una contrazione dell'1,5% rispetto al periodo precedente, dopo essere salito dell'1,3% nel quarto trimestre del 2020.Giornata intensa anche sul fronte societario dove sono attese numerose trimestrali a Piazza Affari, tra cui si segnalano quelle di Banca Carige, Pirelli, Technogym, Terna e Tod's. Da monitorare Poste Italiane che ha diffuso i conti e oggi terrà la conference call.