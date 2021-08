Piazza Affari e Borse europee previste aprire in verde. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 4 agosto 2021 - 08:33

Le principali Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero avviare questa seduta infrasettimanale in territorio positivo, incoraggiate dalla buona performance di Wall Street che ieri ha visto l'S&P500 chiudere su nuovi massimi storici. A sostenere l'umore degli operatori anche le buone trimestrali giunte dal fronte societario che compensano i timori legati alla diffusione della variante Delta del coronavirus.La seduta sarà animata da diverse indicazioni macro, tra cui spicca la pubblicazione dell'indice Pmi servizi delle principali economie europee, dell'intera Eurozona e degli Stati Uniti. Incoraggiante il dato della Cina, dove l'indice Pmi servizi calcolato dall'istituto Caixin si è attestato a 54,9 punti, dopo che a giugno era scivolato a 50,3 di giugno, ben oltre le attese ferme a 50,5 punti.In calendario anche i dati sulle vendite al dettaglio in Italia e nell'Eurozona, oltre che il sondaggio ADP sulla variazione degli occupati negli Usa, come anticipazione dei più importanti dati sul mercato del lavoro di venerdì. L'evoluzione del mercato del lavoro Oltreoceano è un fattore chiave per la traiettoria della politica monetaria della Federal Reserve. La scorsa settimana, il presidente della banca centrale americana Jerome Powell ha dichiarato di voler vedere "numeri solidi di posti di lavoro" prima di iniziare il tapering.Giornata intensa anche sul fronte societario, dove sono attese numerose trimestrali, tra cui spiccano quelle di Atlantia, Bper, Intesa Sanpaolo e Poste Italiane. Infine, si ricorda che in serata il ministro dell'Economia Daniele Franco verrà sentito in Parlamento sull'ipotesi di integrazione UniCredit-Mps.