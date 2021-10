Piazza Affari e Borse europee previste aprire in moderato rialzo. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 15 ottobre 2021 - 08:53

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero avviare quest'ultima seduta della settimana in moderato rialzo, sulla scia di Wall Street e dei listini asiatici che hanno festeggiato un buon avvio della stagione delle trimestrali societarie.Ieri Wall Street ha registrato il suo maggior rialzo percentuale in una singola sessione dall'inizio di marzo dopo una serie di risultati migliori del previsto, come quelli di Morgan Stanley (+2,48%), Walgreens Boots Alliance (+7,4%) e UnitedHealth (+ 4,17%), a cui si sono aggiunti il calo dei sussidi settimanali di disoccupazione al livello più basso degli ultimi 19 mesi e il rallentamento dei prezzi alla produzione. Quest'ultimo ha dissipato, almeno temporaneamente, i timori che la Federal Reserve debba accelerare l'inasprimento della sua politica monetaria.Anche la ratifica da parte del presidente degli Stati Uniti Joe Biden della legge sull'innalzamento del tetto del debito statunitense contribuisce a migliorare il sentimento generale nei mercati.La seduta sarà animata dai dati in arrivo dal fronte macro, come le vendite al dettaglio negli Stati Uniti e l'indice di fiducia dei consumatori americani dell'Università del Michigan. Per la stagione degli utili a Wall Street in calendario oggi i conti di Goldman Sachs.