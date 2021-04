Piazza Affari e Borse europee previste aprire in moderato rialzo. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 14 aprile 2021 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero avviare gli scambi in moderato rialzo, proseguendo i guadagni della vigilia. Ieri l'indice Ftse Mib ha terminato con un progresso dello 0,59% a 24.600,35 punti, distinguendosi come miglior listino in Europa. A sostenere gli acquisti è il nuovo record dell'S&P500, dopo il dato sull'inflazione Usa, diffusa ieri, che non giustifica un cambiamento nella politica monetaria della Federal Reserve. Ciò ha consentito un ulteriore allentamento del rendimento dei titoli del Tesoro decennali e allo stesso tempo ha favorito i grandi titoli tecnologici di Wall Street.Oggi l'attenzione sarà rivolta al fronte societario, con l'avvio della nuova stagione delle trimestrali negli Stati Uniti. Sono infatti attesi i conti di Jp Morgan, Goldman Sach e Wells Fargo. Intanto ieri sera a mercato chiuso il colosso francese del lusso LVMH ha riportato nel primo trimestre dell'anno un aumento del fatturato superiore alle attese.A livello macro, oggi è previsto il dato sulla produzione industriale nell'Eurozona. In serata la Federal Reserve pubblicherà il Beige Book. Da monitorare anche il discorso del governatore Jerome Powell all'Economic Club a Washington. L'attenzione sarà rivolta anche alla campagna vaccinale dopo il momentaneo stop negli Usa al vaccino Johnson & Johnson.In Italia il Governo lavora sulla definizione del nuovo scostamento di bilancio e il varo del Def 2021, che potrebbe essere presentato oggi alla Camera.