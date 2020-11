Piazza Affari e Borse europee previste aprire in moderato rialzo, oggi Wall Street rimarrà chiusa

Valeria Panigada 26 novembre 2020 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire gli scambi in moderato rialzo, proseguendo la scia positiva del mese di novembre. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso a quota 22.303,58 punti (+0,72%) aggiornando i massimi a quasi nove mesi, concludendo un'altra seduta come miglior listino d'Europa. Si preannuncia comunque una giornata piuttosto calma sui mercati, complice la chiusura per festività di Wall Street per il Giorno del Ringraziamento. La Borsa di New York riaprirà domani ma solo per mezza giornata.Ieri sera la Federal Reserve ha pubblicato i verbali dell'ultima riunione, in cui si legge che è pronta a fornire ulteriori misure accomodanti, se necessario, e ad effettuare aggiustamenti sui propri acquisti di Treasuries. Questa mattina l'azionario asiatico è contrastato, con Tokyo in rialzo dello 0,9%, mentre Shanghai rimane piatta e Sydney termina in calo dello 0,70%. Il contesto di mercato rimane comunque dominato dall'ottimismo grazie ai prossimi vaccini contro il coronavirus e alla transizione dall'amministrazione di Donald Trump a quella del presidente neo-eletto Joe Biden con la scelta di quest'ultimo di mettere al timone del dipartimento del Tesoro Usa l'ex presidente della Federal Reserve, Janet Yellen. Gli operatori si aspettano inoltre nuovi interventi di sostegno economico sotto l'amministrazione Biden.Pochi gli spunti macro di oggi. Si segnala solo la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Bce. Sul fronte emissioni, il Tesoro italiano collocherà Bot semestrali per 6 miliardi.