Piazza Affari e Borse europee previste aprire in deciso rialzo. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 16 marzo 2022 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

E' prevista una partenza in deciso rialzo per Piazza Affari e le Borse europee, con i futures sugli indici che mostrano progressi superiori al 2%, sulla scia dei guadagni di Wall Street e dei listini asiatici. Gli operatori oggi terranno d'occhio ancora l'evoluzione del conflitto Russia-Ucraina e la Federal Reserve, che oggi dovrebbe annunciare il primo rialzo dei tassi dal 2018 per contrastare l'inflazione.Il presidente ucraino Volodimir Zelensky ha fatto sapere che le discussioni tra Mosca e Kiev, che riprenderanno oggi, sembrano più realistiche, anche se sarà necessario più tempo per prendere una decisione.Gli annunci della Fed a seguito della riunione del suo comitato di politica monetaria rappresentano il principale evento della settimana. Il mercato prevede un aumento dei tassi di riferimento statunitensi, il primo in tre anni, a fronte del continuo aumento dei prezzi. L'annuncio da parte della Fed arriverà alle 19.00 ore italiane e sarà seguito dalla conferenza stampa del presidente, Jerome Powell.Fed a parte, il calendario macro di oggi prevede l'inflazione in Italia, mentre Oltreoceano si attendono le vendite al dettaglio e l'indice Nahb (fiducia costruttori).