Piazza Affari e Borse europee dovrebbero rimbalzare. I temi da seguire

Valeria Panigada 21 settembre 2021 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero aprire gli scambi in territorio positivo, cercando di recuperare parte delle perdite subite ieri. Nella prima seduta della settimana il Ftse Mib ha ceduto il 2,57% a 25.048 punti, scivolando ai minimi a quasi due mesi.Nonostante il rimbalzo previsto, gli investitori guardano con preoccupazione agli sviluppi del caso Evergrande con il possibile contagio su altri colossi immobiliari cinesi e ricadute anche fuori dai confini cinesi. Dopo il tonfo superiore al 10% della vigilia, il titolo Evergrande cede oggi il 4%, in flessione per la settima sessione consecutiva.Oggi il presidente di Evergrande ha tentato di rassicurare i mercati, affermando che il colosso sviluppatore immobiliare cinese onorerà quanto dovuto agli investitori, ai soci, alle istituzioni finanziarie, agli acquirenti di proprietà immobiliari. Allo stesso tempo, gli analisti di S&P hanno diramato una nota in cui affermano di non aspettarsi che il governo intervenga in aiuto di Evergrande, non con un'operazione di bailout, "a meno che la stabilità del sistema non sia a rischio".Riflettori puntati anche sulle banche centrali. Questa mattina il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos, terrà un discorso a una conferenza organizzata dal Financial Times. A proposito di banche centrali, oggi è in programma la riunione di quella di Svezia, che dovrebbe confermare i tassi allo 0%. Negli Stati Uniti inizia oggi la riunione della Federal Reserve che si concluderà domani con l'annuncio di politica monetaria a cui seguirà la conferenza stampa del governatore Jerome Powell. Gli operatori si attendono indicazioni sulla riduzione dei programmi di stimolo.Tra i dati, l'Ocse pubblicherà l'aggiornamento delle stime economiche, mentre da Oltreoceano giungeranno i permessi edilizi e le nuove costruzioni relativi ad agosto.