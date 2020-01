Borsa Tokyo in rialzo con azionario Asia, Nikkei +0,70%. Wall Street giù dopo primo caso coronavirus in Usa

Laura Naka Antonelli 22 gennaio 2020 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni in rialzo dello 0,70% at 24.031,35, snobbando la paura per il diffondersi del coronavirus nel mondo. Forte recupero della borsa di Pechino che, in attesa della conferenza stampa sui casi di coronavirus in Cina,tenuta da Li Bin, vice direttore della Commissione Nazionale della Sanità del paese, aveva perso fino a -1%, capitolando al minimo da inizio anno e che, successivamente, è salita dello 0,3%. L'indice Hang Seng di Hong Kong è in rialzo di oltre +1%.Dalla conferenza della Commissione nazionale della Sanità in Cina sono emersi i seguenti dettagli della diffusione del virus: il bilancio ufficiale delle vittime sale a nove, tutte della provincia di Hubei; in tutto sono stati rilevati 440 casi del virus in 13 province; la Commissione lancerà un sistema di informazione quotidiana per dare aggiornamenti sulla diffusione del virus; la città di Wuhan ha imposto il divieto di commercio del bestiame.Pechino incoraggia gli abitanti di Wuhan a non riunirsi in gruppi. onfermati inoltre quattro casi di coronavirus in Thailandia: tre di loro sono cittadini cinesi, uno thailandese. Tutti erano stati nella città di Wuhan. E un primo caso di coronavirus sarebbe stato individuato anche negli Stati Uniti, nello stato di Washington. Si parla di casi anche in Giappone, Taiwan, Corea del Sud, Australia.Tornando all'azionario asiatico, positive anche le borse di Sidney +0,94% e di Seoul +1,16%.Ieri Wall Street ha chiuso in ribasso, dopo che il Centro per il controllo delle malattie Center for Disease Control (CDC) ha confermato la notizia di un primo caso di coronavirus negli Stati Uniti.Il Dow Jones Industrial Average ha ceduto 152,06 punti chiudendo a quota 29.196.04; lo S&P500 è sceso dello 0,3% a 3.320,79. Il Nasdaq Composite ha fatto -0,2% a 9.370,81.