Titoli settore aereo e viaggi in rally con piano Uk per uscire da lockdown

Valeria Panigada 23 febbraio 2021 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

Volata dei titoli del settore aereo e dei viaggi sui listini europei, in scia all'annuncio del piano di uscita dal lockdown della Gran Bretagna. Il premier inglese Boris Johnson ha infatti annunciato il programma per ritirare gradualmente le misure di restrizione, varate per arginare i contagi da coronavirus Covid-19, e arrivare a una fine completa del lockdown entro l'estate, il prossimo 21 giugno. L'indice Stoxx 600 Travel & Leisure segna un balzo in avanti di oltre il 4%. Tra i singoli nomi, la tedesca Lufthansa accelera del 3,5% sulla Borsa di Francoforte, Air France avanza di oltre 5 punti percentuali a Parigi e IAG segna un +3,3% a Londra. Le compagnie low cost EasyJet e Ryanair guadagnano rispettivamente l'8% e il 3%. Bene anche l'operatore turistico Tui Travel che sale del 2,5% a Francoforte.