Titoli dei viaggi ancora giù sulle Borse europee, il tour operator TUI cede il 5%

Valeria Panigada 17 agosto 2020 - 12:59

MILANO (Finanza.com)

Unanuova seduta in rosso per i titoli legati al comparto viaggi sulle Borse europee. L'indice STOXX Europe 600 Travel & Leisure cede quasi 1 punto percentuale, alla luce dell'aumento dei contagi anche nel Vecchio continente. La Germania ha dichiarato quasi tutta la Spagna una regione a rischio a seguito del picco di casi registrato nel paese, dopo che il Regno Unito aveva aggiunto la scorsa settimana la Francia, l'Olanda, Mala e altri alla sua lista di paesi da cui i passeggeri in arrivo devono osservare una quarantena obbligatori. Intanto anche nel Regno Unito i contagi salgono: ieri si sono registrati oltre 1.000 nuovi casi per il sesto giorno consecutivo. In questo contesto, a soffrire di più è il tour operator TUI che cede 5 punti percentuali, seguito a ruota dalla compagnia aerea IAG (-2,6%), Lufthansa (-1,6%), Air FRance (-1,6%) e Ryanair (-1%).