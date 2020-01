Piazza Affari e Borse europee si preparano al rimbalzo in avvio

Valeria Panigada 24 gennaio 2020 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

Nell'ultima seduta della settimana Piazza Affari e le Borse europee potrebbero ritrovare il sorriso e aprire in territorio positivo, nel tentativo di un rimbalzo dopo i recenti ribassi. Sullo sfondo rimangono i timori per il coronavirus in Cina, dove sono iniziati i festeggiamenti per il Capodanno lunare, che potrebbero aumentare le probabilità di contagio. La situazione si fa più critica, se si considera che la Commissione nazionale della Sanità cinese ha reso noto che il bilancio delle vittime è salito a 25. Il numero totale dei casi confermati nel paese è balzato a 830. Tuttavia l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che non si può parlare ancora di una emergenza sanitaria globale. dopo la recente debolezza.L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina gli indici Pmi manifatturiero e servizi di Francia, Germania, Eurozona e Gran Bretagna. Nel pomeriggio sarà la volta del Pmi degli Stati Uniti. A Davos oggi si concluderanno i lavori del World Economic Forum con il presidente Bce, Christine Lagarde, che parteciperà alla sessione Global Economic Outlook, dopo che ieri ha tenuto la conferenza stampa della Bce.In Italia l'attenzione è rivolta al fronte politico dopo le dimissioni di Luigi Di Maio da leader politico del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria (in programma domenica 26 gennaio), considerate il vero test per misurare la tenuta dell'esecutivo giallo-rosso.