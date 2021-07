Borse europee poco sopra la parità in attesa della Fed e di nuova pioggia trimestrali

Valeria Panigada 28 luglio 2021 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee si muovono poco sopra la parità in avvio di questa seduta caratterizzata dalla riunione della Federal Reserve e da nuova pioggia di trimestrali societarie.Questa sera la Fed annuncerà la sua decisione di politica monetaria, che non dovrebbe prevedere alcun cambiamento. Sarà importante però seguire la conferenza stampa del governatore Jerome Powell per avere indizi sulla tempistica del tapering e per carpire qualsiasi indicazione riguardante l'alto livello di inflazione e la crescita dell'economia.La seduta di oggi sarà movimentata anche da numerose trimestrali, tra cui spiccano negli Usa Facebook, McDonald's e Pfizer.