Borse europee poco mosse tra ottimismo ripresa e timori inflazione

25 giugno 2021

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee hanno avviato questa ultima seduta della settimana appena sopra la parità, in un contesto che rimane diviso tra l'ottimismo per la ripresa e i timori per l'inflazione. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 segna un +0,07%. A Francoforte il Dax è piatto con un +0,02%, a Parigi il Cac40 sale dello 0,11% e a Londra l'indice Ftse100 guadagna lo 0,2%.Il presidente americano Joe Biden ha annunciato ieri la conclusione di un accordo bipartisan al Senato su un piano di otto anni da 1,2 trilioni di dollari per rinnovare le infrastrutture e contribuire a stimolare l'economia degli Stati Uniti, assicurando un importante passo avanti su uno dei suoi principali obiettivi politici. L'avanzata del piano di investimenti nelle infrastrutture alimenta l'ottimismo per la ripresa mondiale e infatti ieri Wall Street ha chiuso su nuovi record per il Nasdaq e l'S&P500.L'inflazione, un'incertezza che tormenta gli investitori da diversi mesi, rimane comunque sullo sfondo e il mercato non mancherà di seguire da vicino i dati su reddito e spesa delle famiglie negli Stati Uniti, che includono l'indice dei prezzi core PCE, il barometro dell'inflazione guardato dalla Fed, in uscita oggi.