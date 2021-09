Borse europee in ordine sparso, sale attesa per dato inflazione Usa

Valeria Panigada 14 settembre 2021 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee si muovono in ordine sparso intorno alla parità in attesa del dato sull'inflazione negli Stati Uniti che verrà diffuso nel primo pomeriggio italiano. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 segna un -0,10%. A Francoforte il Dax sale dello 0,16%, a Parigi il Cac40 invece scivola dello 0,34% e a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,20%.Il rischio inflazione rimane una delle principali preoccupazioni per i mercati. Secondo gli analisti, il dato di agosto negli Usa dovrebbe essere in linea con il precedente, con il rialzo guidato ancora una volta soprattutto dalla componente energetica ed alimentare. L'inflazione sarà ovviamente analizzata in prospettiva della riunione della Federal Reserve del 21 e 22 settembre e della probabile riduzione degli acquisti di asset della banca centrale americana nelle prossime settimane.