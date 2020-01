Borse europee aprono in rialzo su nuovi record Wall Street e dati macro Cina

Valeria Panigada 17 gennaio 2020 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee si muovono in territorio positivo, incoraggiate dai nuovi record di Wall Street ieri sera. A sostenere gli scambi anche i dati macro giunti dalla Cina. Il Pil cinese nel 2019 ha riportato un trend in linea con le attese, sebbene al tasso di crescita più basso dal 1990. Il prodotto interno lordo della Cina è avanzato del 6,1% rispetto al +6,6% del 2018. Pechino si era prefissata un obiettivo di crescita del Pil compreso tra il +6% e il +6,5% per il 2019. Bene anche le vendite al dettaglio, balzate dell'8% su base annua. In questo quadro l'indice Eurostoxx 50 si è avviato con un progresso dello 0,50%. A Francoforte il Dax sale dello 0,66%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,56% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,32%.Dopo i dati giunti dalla Cina, la giornata sarà movimentata anche da altre indicazioni, tra cui l'inflazione in Italia e nell'Eurozona e le vendite al dettaglio in Gran Bretagna. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti arriveranno alcuni dati sul mercato immobiliare, con i permessi edilizi e le nuove costruzioni abitative. In uscita anche la produzione industriale e la fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan.