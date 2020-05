Borse europee aprono in rialzo, Londra chiusa per festività

Valeria Panigada 25 maggio 2020 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le Borse europee (esclusa Londra, chiusa per festività in occasione del Bank Holiday), che proseguono così i guadagni della scorsa ottava. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,83%. A Parigi il Cac40 avanza dello 0,76%, a Francoforte il Dax sale dello 0,95%. La seduta odierna sarà probabilmente più tranquilla, complice la chiusura per festività di Wall Street (per il Memorial Day). Dal fronte macro è atteso l'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese tedesche. Intanto, sempre dalla Germania, è giunto il Pil che nel primo trimestre 2020 ha segnato una contrazione del 2,2% rispetto al periodo precedente. Si tratta della più forte contrazione dell’economia tedesca dalla crisi finanziaria del 2008/2009 (nel primo trimestre del 2009 il Pil tedesco si era contratto del 4,7% rispetto al trimestre precedente), nonché il secondo più grave declino nella storia della Germania riunificata. Non solo. Con la revisione in negativo del dato sul Pil del quarto trimestre 2019 (da 0% a -0,1%) la Germania entra ufficialmente in recessione tecnica (così si definisce una variazione congiunturale negativa del Pil per due trimestri consecutivi).