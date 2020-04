Borse europee aprono in deciso rialzo, attesa per l'Eurogruppo su strumenti contro coronavirus

Valeria Panigada 7 aprile 2020 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Partenza in deciso rialzo per Borse europee che proseguono così i guadagni di inizio ottava. Nei primi minuti di contrattazione a Francoforte il Dax avanza del 3,5%, a Parigi il Cac40 guadagna il 3,1% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +2,80%, nonostante la notizia riguardante il premier Boris Johnson che è stato trasferito in terapia intensiva dopo che le sue condizioni sono peggiorate. Lo ha reso noto Downing Street, aggiungendo che le funzioni del premier saranno esercitate dal ministro degli Esteri Dominic Raab. Nonostante l'ottimismo per il calo dei contagi in alcuni paesi, come Italia e Spagna, tra gli operatori rimane alta l'attenzione sugli impatti economici del virus. Oggi è in programma il vertice in videoconferenza dei ministri delle Finanze dell'Eurozona per un confronto sulla linea comune da seguire per affrontare le conseguenze economiche dell'emergenza coronavirus.