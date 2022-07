USA: a maggio spesa per costruzioni a -0,1%

In calo a maggio la spesa per costruzioni negli Usa arrivata a segnare -0,1% da +0,4% atteso e +0,2% precedente rivisto a +0,8%. Tra le costruzioni private, le cui spese sono salite dello 0% a 1.436 miliardi di dollari, quelle di tipo residenziale sono aumentate dello 0,2% a 938 miliardi di dollari. La spesa in ambito pubblico ha segnato un decremento dello 0,8% a 343,8 miliardi di dollari.