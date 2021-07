Usa: richieste iniziali sussidi disoccupazione -24.000 a quota 400.000

Laura Naka Antonelli 29 luglio 2021 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Nella settimana terminata il 24 luglio, il numero dei lavoratori americani che hanno fatto richiesta per la prima volta per ricevere i sussidi di disoccupazione è sceso di 24.000 unità a quota 400.000. Il dato è comunque superiore alle 382.000 unità attese dal consensus degli analisti.La media mobile delle ultime quattro settimane si è attestata a 394.500 unità, in rialzo dalle 386.500 della settimana precedente.Il dato della settimana precedente è stato rivisto al rialzo dalle 419.000 inizialmente comunicate a 424.000.