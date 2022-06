Inflazione Giappone: indice prezzi al consumo core attorno allo zero a maggio, avalla Bank of Japan super dovish

Nel mese di maggio l’inflazione del Giappone misurata dall’indice dei prezzi al consumo (CPI) è salita al ritmo annuale del 2,5%, come ad aprile, e a un tasso inferiore rispetto al +2,9% atteso dal consensus degli analisti.

Esclusa la componente dei prezzi dei beni alimentari freschi, il trend è stato pari a +2,1%, come da attese e come nel mese precedente. Escluse le componenti dei prezzi dei beni alimentari freschi e dei prezzi energetici, l’inflazione core del Giappone è salita dello 0,8%, come ad aprile e rispetto al +0,8% precedente.

Quest’ultimo dato lè l’equivalente del CPI core degli Stati Uniti e continua a riportare una crescita attorno allo zero, avallando praticamente la politica monetaria della Bank of Japan, che continua a confermarsi straordinaria espansiva. Come è emerso dalla pubblicazione delle ultime minute della BOJ, il problema del Giappone continua a essere l’inflazione troppo bassa.