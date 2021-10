Giappone: indice Pmi servizi e Pmi composite sotto 50 punti, ma segnali di ripresa da occupazione

Laura Naka Antonelli 5 ottobre 2021 - 07:15

MILANO (Finanza.com)

L'indice Pmi dei servizi del Giappone stilato da Jibun Bank-Markit si è attestato a settembre a 47,8 punti, a fronte dei 47,9 punti del Pmi Composite. E' quanto emerge dalla lettura finale dei dati.I dati rimangono in contrazione, in quanto inferiori ai 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione - valori al di sotto - e di espansione - valori al di sopra.Ci sono tuttavia segnali di ripresa: la contrazione del sottoindice della produzione è rallentata, così come il sottoindice dell'occupazione è salito al ritmo più forte dallo scorso aprile.L'ottimismo delle aziende giapponesi, inoltre, si è rafforzato al record in tre mesi.