Banca centrale Corea del Sud lascia tassi a minimo storico, analisti vedono primo rialzo in 2022

Laura Naka Antonelli 15 aprile 2021 - 06:47

MILANO (Finanza.com)

La banca centrale sudcoreana ha lasciato i tassi invariati al minimo storico dello 0,5%. La decisione è in linea con le stime degli analisti che prevedono che la Bank of Korea inizierà ad alzare i tassi nel 2020, a causa del balzo dei prezzi delle case e dell'accelerazione dell'inflazione: fenomeni che si stanno già verificando a fronte tuttavia di un nuovo aumento di casi di coronavirus, che obbliga per ora l'istituzione alla cautela. Nel mese di marzo, l'inflazione sudcoreana misurata dall'indice dei prezzi al consumo è salita dell'1,4%, al ritmo più veloce dal gennaio del 2020.