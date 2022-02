Valeria Panigada 25 febbraio 2022 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

L'attenzione dei mercati rimane rivolta al fronte ucraino per cercare di capire l'evolversi della situazione. Oggi a Parigi sono previste le riunioni straordinarie di Eurogruppo ed Ecofin, mentre a Roma il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà in Parlamento un'informativa sulla crisi in Ucraina.Intanto dal fronte macro giungeranno alcune indicazioni. L'agenda macro odierna prevede nel corso della mattina la pubblicazione dei vari indici di fiducia in Italia ed Eurozona, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno il deflatore PCE dei consumi, i redditi e le spese delle famiglie, oltre che gli ordini di beni durevoli.